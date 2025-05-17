Bakanlık, Güvenlik Korucularının 40. Yılını Kutladı

TÜRKİYE’DE TERÖRSÜZ HEDEFİ YAKLAŞIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle birçok kişi ve kurumun katkısıyla hayata geçirilen “Terörsüz Türkiye” hedefi, İmralı heyeti aracılığıyla Abdullah Öcalan’ın çağrısına cevap veren PKK’nın silah bırakma kararı almasıyla bir adım daha gerçeğe dönüşüyor.

GÜVENLİK KORUCULARININ ÖNEMİ VURGULANDI

Terörle mücadelede yıllardır görev alan güvenlik korucuları da bu süreçte unutulmadı. İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, “40 yıldır terör karşısında yılmadan duran güvenlik korucularımız, şanlı bayrağımızın gölgesinde ömürlerini vatanlarına adadı. Şehitlerimizi rahmetle, kahramanlarımızı hürmetle anıyoruz.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerlediğimiz, kardeşliğimizi daha da büyüttüğümüz bu tarihi günlerde güvenlik korucularımızın 40’ıncı yılını tebrik ediyoruz.” şeklinde bir kutlama mesajı yayımlandı.