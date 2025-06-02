Bakanlık, Güvensiz Ürünleri Toplatıyor

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını koruma amacıyla denetimlerini aktif bir şekilde sürdürüyor. Piyasada yer alan riskli ürünlerle ilgili yeni bir liste hazırlayarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden bu bilgileri kamuoyuna duyurdu. Yapılan son açıklamalara göre, farklı kategorilerdeki bazı ürünler hem yasaklandı hem de piyasadan geri çekilmeleri gerektiği bildirildi.

ÇOCUKLAR İÇİN RİSKLER BELİRLENİYOR

Bakanlık, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde ciddi sağlık risklerinin bulunduğunu tespit etti. Denetimlerin sonuçlarına göre; çocuk giyim ürünleri, oyuncaklar ve bazı temizlik malzemeleri, insan sağlığına zarar verebilecek içerikler taşıdığı için “güvensiz” bir şekilde sınıflandırıldı. Bu ürünlerin piyasada bulunması yasaklanırken, satış noktasından da toplanmaları için gerekli adımlar atılıyor.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi yetkisi bulunan kurumlarla iş birliği içinde denetimlerini devam ettiriyor. Belirlenen güvensiz ürünler ise GÜBİS platformunda düzenli olarak yayımlanıyor. Tüketicilerin bu platformu takip etmeleri, sağlıklı ürünleri tercih etmeleri açısından oldukça önemli.

TOPLATILAN ÜRÜNLER LİSTESİ AÇIKLANIYOR

Piyasadan toplanacak ürünlerle ilgili detaylı bir liste hazırlanıyor. Bu süreç, halk sağlığını koruma adına atılan bir adım olarak değerlendiriliyor. Tüketicilerin güncel bilgilere ulaşabilmesi için yapılan açıklamalar, ürünlerin güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.