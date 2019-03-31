Bakanlık harekete geçti! Hayaletler temizleniyor

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Çoğunda az sayıda mürettebat veya hiç mürettebat olmaması nedeniyle ‘hayalet gemi’ olarak nitelendirilen bu gemiler hem deniz trafiği hem de çevre açısından büyük tehdit oluşturunca Ulaştırma Bakanlığı 2017’de harekete geçti. Sorunun çözümünü hızlandırmak için Limanlar Kanunu’nda değişiklik yapıldı.

12’Sİ SATILDI

Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle gemilerden 12’si satıldı. 44 gemi ise tamir edilerek ve haciz kaldırılarak trafiğe kazandırıldı. Batık olan, tamir şansı bulunmayan veya ömrü dolan 26 gemiden 24’ü hurdaya ayrıldı ve söküldü. Zeytinburnu açıklarında battık halde olan Bereket ile Pendik açıklarındaki Nüvo gemilerinin söküm çalışmaları ise devam ediyor. 82 gemiyle ilgili sorunun çözülmesiyle deniz ulaşımında güvenlik artı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Ahsen Yüksek, “Batık veya kaderine terk edildiği için risk oluşturan gemilerin mutlaka ‘denizel ekosistem’den arındırılması gerekiyor. Çünkü kaderine terk edilmiş veya batık haldeki gemiler denizel ekosisteme ait olmayan materyaller. Bu gemiler deniz trafiği için tehdit oluştururken, sızdırdıkları zararlı maddeler doğaya zarar veriyor” dedi.