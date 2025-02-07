Bakanlık, Hastaneler İçin Sahipsiz Hayvan Tedbiri Aldı

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı, son zamanlarda sağlık tesislerinin girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların varlığına yönelik ortaya çıkan şikayetler üzerine harekete geçti. Bu çerçevede, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aracılığıyla 81 ile yazı gönderildi.

HALK SAĞLIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yazıda, sağlık yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasının yanı sıra, sağlık kuruluşlarına girmiş olan sahipsiz hayvanların dışarı çıkarılması için yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde olunması gerektiği belirtildi. “Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler” başlıklı yazı, 81 il valiliğine, 81 il sağlık müdürlüğüne ve 81 il tarım ve orman müdürlüğüne ulaştırıldı.

ŞİKAYETLERİN ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Yazıda, sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvan sayısının arttığına ilişkin tespitlerin yapıldığı ifade edildi. Bakanlığa, bu konuda çokça şikayet geldiği ve durumun sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sağlığını tehdit ettiğine işaret edildi. Başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanların, yalnızca fiziksel yaralanmalara sebep olmadığını, aynı zamanda bu hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve hijyen açısından da risk oluşturduğu vurgulandı. Sağlık tesisleri ve yerleşkelerinde sahipsiz hayvanların varlığının, vatandaşların sağlık hizmetine ulaşımını hem de sağlık çalışanlarının hizmet sunumunu olumsuz etkileyerek halk sağlığına ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

ALINACAK TEDBİRLER BELİRTİLDİ

Sorunun önüne geçebilmek için uygulanacak tedbirler de yazıda yer aldı. Bu doğrultuda, valilikler koordinesinde yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler ve mevcut mevzuat çerçevesinde gerekli önlemler alınacağı ifade edildi. Ayrıca, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin idari işleyişinden sorumlu yöneticilerinin gerekli fiziki önlemleri ivedilikle tamamlayacağı ve saha kontrollerinin düzenli olarak yapılacağı kaydedildi.