Bakanlık hazırlıklarını tamamladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge sorunu hakkında çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek gösterge somut çözülmesi gereken bir sorundur. 3600 için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladık, Memur-Sen ile görüşme yapacağız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergede gelinen duruma ilişkin bilgi verdi.

Bakan Bilgin, “Emeklilik sistemi ve ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlemesi gündemimizdedir. Bu gündemin gereğini yapacağız” dedi.

3600 ek gösterge için Bakanlık içinde oluşturulan kurulun çalışmalarını tamamladığını belirten Bilgin, diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.