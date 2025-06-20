Bakanlık Hileli Ürünleri Duyurdu: Kıymada Kalp Tespit Edildi

TÜKETİCİ SAĞLIĞINI KORUMA ÇALIŞMALARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden taklit ve tağşişli ürünleri tespit edip kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Laboratuvar analizleri sonucunda birçok ürünün içeriğinde farklı ve düşük kaliteli maddeler bulundu. Bakanlık, ifşa edilen ürünler ve bunları üreten firmaları liste halinde paylaştı.

Et, süt, zeytinyağı ve pekmez gibi temel gıdalardaki denetimlerde, ürün içeriklerinin etiketlerle uyuşmadığı, bitkisel yağ, kanatlı eti ve şeker gibi katkıların karıştırıldığı tespit edildi. Vatandaşlar, görünüm veya fiyat açısından şüphelendikleri gıdaları ALO 174 Gıda Hattı ile ihbar etmeleri için teşvik edildi. Denetimler sırasında alınan numuneler, bakanlığa ait laboratuvarlarda detaylı analiz edildi ve gıda güvenliği yönetmeliklerine aykırı ürünler belirlendi. Listeye giren firmaların bilgileri de kamuoyuna açıklandı.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN ÜRÜNLER

Aşağıdaki ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi:

– Üzüm pekmezi: Şeker ilavesi

– BALI PINAR-GÖKDAĞ KARAYAKA / ELEZYA

– 2 parti ürün (1501 & 2808) – Yenimahalle / Ankara

– Zeytinyağı: Tohum yağı ve düşük kaliteli yağ karışımı

– SNS Gıda – AWE Laboratories / Natural Sızma Zeytinyağı – Tokat / Merkez

– NALBANT Zeytin – Mirolive / Naturel Sızma Zeytinyağı 1L – İznik / Bursa

– SONKOZ Yağ – Ayvalık Koop. / 5L Taş Baskı – Efeler / Aydın

– MEHMET ADIYAMAN – 3 farklı 5L Zeytinyağı – Köşk / Aydın

– Süt ve süt ürünleri: Bitkisel yağ ve süt yağı dışı kullanımı

– STB Süt / İzmir Emirağa – Pizza Peyniri – Selçuk / İzmir

– SADİBEY – Şenol Özşahin / Örgü Peyniri – Sarıçam / Adana

– BUFALO Besicilik / Kahraman Kazan Süt Çiftliği / Tereyağı – Kahramankazan / Ankara

– Et ve et ürünleri: Sakatat ve kanatlı eti karıştırılması

– EFEKÖY Et – Mehmet Bırakoğlu / Dana Sucukta Kanatlı Eti – Seyhan / Adana

– MERT KASAP – Volkan Kartal / Dövme Sucukta Kalp – Sivrihisar / Eskişehir

– GÜVENAL Köfte – Serkan Demir / Köftede Kanatlı Eti – Şahinbey / Gaziantep

– SARIYER Börekçisi – Muğdat Baştürk / Pide Harcında Kalp + Taşlık – Isparta / Merkez

– ERÇOLAK Gıda – Mezitli Et Balık / Dana-Kuzu Kıymada Kalp – Mezitli / Mersin