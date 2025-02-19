Bakanlık İhlaller İçin ASKİ’ye Ceza Verdi

CEZA UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ’ye, Çevre Kanunu çerçevesinde iki ihlal nedeniyle toplam 5 milyon 130 bin 806 lira para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlık yaptığı açıklamada, Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık düzenli depolama sahasında depolandığını, ancak bu sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin bulunmadığını belirtti.

ATIK SULARLA İLGİLİ SORUNLAR

Bakanlık açıklamasında, ayrıca ASKİ tarafından inşa edilen İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin elektrik enerjisi sorunları nedeniyle devreye alınmadığı ve bu tesisin arıtımından geçmeyen atık suların, usulsüz bir şekilde Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisindeki Tuz Gölü’ne deşarj edildiği tespit edildi. Çevre Kanunu’na dayanarak bu iki ihlal için ASKİ’ye toplamda 5 milyon 130 bin 806 lira idari ceza uygulanmış olduğu bilgisi verildi.