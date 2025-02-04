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Bakanlık İki Güvensiz Ürünü Piyasadan Çekiyor

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GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN YENİ EKLENMESİ

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne iki yeni ürün ekliyor. Bir çocuk giysisi ve bir oyuncak, ‘güvensiz’ olarak sınıflandırılarak, piyasadan toplatılacak.

ELBİSEDE YARALANMA RİSKİ

Bakanlığın yayımladığı listede, Le Mabelle marka pul paletli kız çocuk elbisesi uygunsuz olarak değerlendiriliyor. Bakanlık, elbisenin arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verirken, ürünün boyun bölgesinde serbest uçlu fonksiyonel kordon bulunduğunu belirtiyor. Bu durum çocuklarda yaralanma riskine yol açabileceği vurgulanıyor.

OYUNCAKTA GÜVENSİZLİK TESPİTİ

Bakanlık ayrıca, markası belirtilmeyen boncuk atan bir tabancanın da yasaklanmasını ve piyasadan çekilmesini talep ediyor. Yapılan incelemelerde, bu ürünlerin standartların gerekliliklerini karşılamadığı, dolayısıyla çocuklarda ‘yaralanma riski’ oluşturabileceği ifade ediliyor.

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