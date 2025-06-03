Bakanlık, İstanbul’da LGBT soruşturması başlattı

BAKANLIĞIN DENETİMİ

İstanbul’daki Üsküdar Amerikan Lisesi’nde çocukların eğitim ortamında LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlar bulunduğu yönünde şikayetler geldi. Bu şikayetler üzerine bakanlık, okulda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında, ilgili simgelerin yer aldığı afiş ve reklamların okulda bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine bakanlık, okulda inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.

OKULUN AÇIKLAMASI

Üsküdar Amerikan Lisesi, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edildi” ifadelerine yer verildi. Tam açıklama şu şekilde: “Okulumuzda yer aldığı belirtilen bir görsele ilişkin olarak kamuoyuna çeşitli haber ve paylaşımlar yansımıştır. Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup inceleme süreci devam etmektedir. Üsküdar Amerikan Lisesi, öğrencilerine güvenli ve saygılı bir öğrenme ortamı sunarken; tüm faaliyetlerini T.C. Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak sürdürmektedir. Süreci titizlikle yürüttüğümüzü bildiririz. Saygılarımızla, Üsküdar Amerikan Lisesi Yönetimi.”