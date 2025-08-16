Bakanlık İzin Almadan Kiraya Verecek

YENİ TARIM ARAZİ UYGULAMASI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni uygulaması, uzun süredir ekilmeyen tarım arazilerini yeniden üretim sahasına kazandırmayı hedefliyor. Bakanlık, iki yıldır kullanılmayan tarlaların, sahiplerinin izni olmaksızın devlet aracılığıyla kiralanarak üretime açılacağını duyuruyor. Bu düzenleme 1 Eylül 2023’te başlayacak ve 1 Eylül 2025’te resmen hayata geçecek. Boş kalan araziler, devlet tarafından kiralanacak ve kira bedelleri resmi komisyonlar tarafından belirlenecek.

İTİRAZ SÜRESİNE DİKKAT

Arazi sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli konu, itiraz süresi. Tarla sahipleri, eğer kiraya verilmesini istemiyorsa, düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte 45 gün içerisinde ilgili kurumlara başvuru yapmaları gerekiyor. Bu sürede başvuru yapmayanların arazileri otomatik olarak kiraya verilecek. Devletin yaptığı kiralamalardan elde edilen gelirler ise kesintisiz bir şekilde doğrudan arazi sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Böylece hem üretim artışı sağlanacak hem de arazi sahipleri gelir elde etmeye devam edecek. Uzmanlar, bu uygulamanın gıda güvenliği ve ülke ekonomisi üzerine olumlu etkiler yaratacağını belirtiyor.