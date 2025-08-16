Bakanlık, İzin Olmadan Kiralayacak! Dikkat!

YENİ TARIM UYGULAMASI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni uygulaması ile Türkiye’de uzun süredir ekilmeyen tarım arazileri üretime kazandırılıyor. Bakanlık, iki yıldır kullanılmayan tarlaların arazi sahibinin izni olmadan devlet aracılığıyla kiraya verileceğini ve böylece üretime açılacağını açıkladı. Bu düzenleme, 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacak ve 1 Eylül 2025’te resmi olarak yürürlüğe girecek. Boş kalan araziler, devlet tarafından kiralanacak ve kira bedelleri resmi komisyonlar tarafından belirlenecek. Uzun süredir atıl durumda kalan tarlalar, tarımsal üretime tekrar kazandırılacak.

BAŞVURU SÜRESİ VE İTİRAZ HAKKI

Arazi sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli bir konu, itiraz süresi. Tarla sahipleri, kiraya verilmesini istemiyorlarsa, düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte 45 gün içinde ilgili kurumlara başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu süre içerisinde başvuru yapmayanların arazileri otomatik olarak kiraya verilecek. Devletin yaptığı kiralama sonrası elde edilen gelirler, herhangi bir kesinti olmaksızın doğrudan arazi sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Böylece hem üretim artırılacak hem de arazi sahipleri gelir elde etmeye devam edecek. Uzmanlar, bu uygulamanın gıda güvenliği açısından ve ülke ekonomisi açısından olumlu katkılar sağlayacağını ifade ediyor.