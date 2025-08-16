Bakanlık İzinsiz Kiraya Veriyor! Dikkat!

UZUN SÜREDİR EKİLMeyen TARIM ARAZİLERİ ÜRETİME KAZANDIRILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir uygulamayla Türkiye’de uzun süredir atıl durumda kalan tarım arazilerini tekrar tarımsal üretime kazandırmaya hazırlanıyor. İki yıldır kullanılmayan tarlaların, arazi sahiplerinin izni olmadan devlet tarafından kiralanarak üretime açılacağı bildirildi. Bu düzenleme, 2023 yılında açıklandı ve 1 Eylül 2025’te resmen yürürlüğe girecek.

ARAZİLERİN KİRA SÜRECİ

Boş kalan arazilerin devlet tarafından kiralanması sağlanacak ve kira bedelleri resmi komisyonlar tarafından belirlenecek. Bu uygulama, uzun zamandır atıl kalan tarlaların yeniden tarımsal üretimde kullanılmasına olanak tanıyacak.

BASVURU SÜRESİ VE İTİRAZ HAKKI

Arazi sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli konu ise itiraz süresi. Tarla sahipleri, kiraya verilmesini istemedikleri takdirde, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 45 gün içinde ilgili kurumlara başvuruda bulunmalıdır. Başvuruda bulunmayan arazilerin otomatik olarak kiraya verileceği belirtiliyor. Devletin gerçekleştireceği kiralama işlemlerinden elde edilen gelirler ise hiçbir kesinti olmadan arazi sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Böylece hem üretim artışı sağlanacak hem de arazi sahipleri bu süreçten gelir elde etmeye devam edecek. Uzmanlar, bu uygulamanın gıda güvenliği ve ülke ekonomisi üzerinde olumlu etkiler yaratacağını ifade ediyor.