Bakanlık, Kaçak Araç ve Uyuşturucu Yakaladı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE BÜYÜK BAŞARI

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarla Mersin Gümrük Limanı’nda 356,6 milyon lira değerinde 24 lüks aracın ve Hakkari ile Edirne’de 720 milyon lira değerinde 608 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini bildiriyor.

KONTENYERLERDE DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Bakanlıktan gelen bilgilere göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla yürüttükleri risk analizi çalışmalarında şüpheli görülen 12 konteyneri Araç ve Konteyner Tarama Sistemi’ne yönlendirdi. Konteynerlerde yoğunluk tespit edilince detaylı arama yapılması kararlaştırıldı. Yapılan incelemede, kapakları açılan konteynerlerden 24 farklı marka ve modelde otomobil ve arazi aracı çıktı. Piyasa değeri yaklaşık 356,6 milyon Türk lirası olan bu araçlara el konuldu.

NARKOTİK OPERASYONLARI SONUÇ VERDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Hakkari ve Edirne’de yaptığı iki ayrı operasyonda toplamda yaklaşık 720 milyon Türk lirası değerinde 608 kilogram uyuşturucu madde yakaladı. Esendere ve Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye’ye giriş yapmak isteyen şüpheli araçlar incelendi. Gerçekleştirilen detaylı aramalarda, Hakkari Esendere Gümrük Kapısı’nda 431 kilogram eroin, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda ise 177 kilogram esrar ele geçirildi. Toplamda 608 kilogram uyuşturucu madde yakalanmış oldu. Mersin, Yüksekova ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde süreç devam ediyor.