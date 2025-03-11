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Bakanlık, Mevzuata Aykırı Gıda Üreticilerini İfşa Ediyor

DENETİM SONUÇLARI VE İFAŞA EDİLEN FİRMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirdiği denetimlerin ardından mevzuata aykırı üretim yapan gıda firmalarını ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesi güncellendi. Son eklenenler arasında çok sayıda sucuk üreticisi bulunuyor.

SUCUK ÜRETİCİLERİNDE KANATLI ETİ TESPİTİ

Denetimler sonucunda, firmaların ‘dana sucuk’ etiketiyle kanatlı eti içeren ürünler piyasaya sürdüğü belirlendi. Listeye giren firmalar arasında Yörük oğulları Peynir Dünyası-Muzaffer Koca tarafından üretilen Yörük oğulları Peynir Dünyası sucukları yer alıyor. Bu ürünlerin sucuklarında kanatlı eti bulunması dikkat çekiyor. İşte Bakanlık tarafından açıklanan liste.

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