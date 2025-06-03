Bakanlık, Okulda LGBT Soruşturması Başlattı

DENETİM SÜRECİ BAŞLATILDI

Bakanlık, İstanbul’daki Üsküdar Amerikan Lisesi’nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlar üzerine gelen şikayetler doğrultusunda okulda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, okulda bu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği tespit edildi. Bu bulgular üzerine Bakanlık, liseye yönelik inceleme ve soruşturma sürecini başlattı. Sosyal medyada gündem olan bir afişte, “Ben bir müttefikim. Anlayışlıyım. Yargılayıcı değilim. Dinlemek için buradayım. Bu güvenli bir bölge” ifadeleri yer aldı.

OKULUN AÇIKLAMASI

Üsküdar Amerikan Lisesi, konu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edildi” sözlerine yer verildi. Açıklamanın devamında, “Okulumuzda yer aldığı belirtilen bir görsele ilişkin olarak kamuoyuna çeşitli haber ve paylaşımlar yansımıştır. Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup inceleme süreci devam etmektedir. Üsküdar Amerikan Lisesi, öğrencilerine güvenli ve saygılı bir öğrenme ortamı sunarken; tüm faaliyetlerini T.C. Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak sürdürmektedir. Süreci titizlikle yürüttüğümüzü bildiririz. Saygılarımızla, Üsküdar Amerikan Lisesi Yönetimi” ifadeleriyle bilgilendirme yapıldı.