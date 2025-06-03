Bakanlık, Okulda LGBT Soruşturması Başlattı

DENETİM SÜRECİ BAŞLATILDI

Bakanlık, İstanbul’daki Üsküdar Amerikan Lisesi’nde LGBT simgeleri içeren afişler ve reklamlarla ilgili yapılan şikayetlerin ardından okulda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, belirtilen simgeleri içeren afişlerin ve reklamlara yer verildiği görüldü. Bu durum üzerine Bakanlık, okula yönelik inceleme ve soruşturma sürecini başlattı. Sosyal medyada büyük ses getiren bir afişte, “Ben bir müttefikim. Anlayışlıyım. Yargılayıcı değilim. Dinlemek için buradayım. Bu güvenli bir bölge” ifadeleri yer alıyordu.

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ’NDEN YORUM

Üsküdar Amerikan Lisesi, konu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edildi” denildi. İfadelerin devamında, “Okulumuzda yer aldığı belirtilen bir görsele ilişkin olarak kamuoyuna çeşitli haber ve paylaşımlar yansımıştır. Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup inceleme süreci devam etmektedir. Üsküdar Amerikan Lisesi, öğrencilerine güvenli ve saygılı bir öğrenme ortamı sunarken; tüm faaliyetlerini T.C. Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak sürdürmektedir. Süreci titizlikle yürüttüğümüzü bildiririz. Saygılarımızla, Üsküdar Amerikan Lisesi Yönetimi” ifadeleri yer aldı.