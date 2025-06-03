Bakanlık, Okulda LGBT Soruşturması Başlattı

BAKANLIK DENETİMİ YAPTI

Bakanlık, İstanbul’daki Üsküdar Amerikan Lisesi’nde LGBT simgeleri barındıran afiş ve reklamlarla ilgili gelen şikayetler üzerine okulda denetim yaptı. Denetimlerde, bu simgeleri içeren afişlerin ve reklamların okulda yer aldığı belirlendi. Bakanlık, liseye ilişkin inceleme ve soruşturma sürecini başlatıyor.

OKUL YÖNETİMİNDEN YENİ AÇIKLAMA

Üsküdar Amerikan Lisesi, konuya dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edildi” ifadeleri yer aldı. Açıklamanın devamında, “Okulumuzda yer aldığı belirtilen bir görsele ilişkin kamuoyuna çeşitli haberler ve paylaşımlar yansımıştır. Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup inceleme süreci devam etmektedir. Üsküdar Amerikan Lisesi, öğrencilerine güvenli ve saygılı bir öğrenme ortamı sunarken; tüm faaliyetlerini T.C. Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak sürdürmektedir. Süreci titizlikle yürüttüğümüzü bildiririz. Saygılarımızla, Üsküdar Amerikan Lisesi Yönetimi” denildi.