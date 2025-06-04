Bakanlık, Oyuncakta Zehirli Maddeler Belirledi

YENİ GÜBİS İFŞA LİSTESİ YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yeni bir ifşa listesi sunuyor. Denetimler sonucunda çocuklara yönelik ürünlerde ciddi risk taşıyan maddeler tespit edildi. Bu çerçevede bazı ürünlerin piyasadan toplatma kararı alındı.

ZEHİRLİ MADDELER TESPİT EDİLDİ

GÜBİS verilerine göre en dikkat çeken ürün, “Baba” markasına ait yumuşak oyuncak (slime) oldu. Üründe gerçekleştirilen laboratuvar testlerinde şu ifadelere yer verildi: “Toksik Ağır Metaller İçermektedir. (Arsenik, Bor, Kurşun)”. Bu sebeple ürünün piyasadan çekilmesi karara bağlandı. Özellikle çocuk sağlığını tehdit eden kimyasalların tespiti veliler ve tüketici gruplarını alarma geçiriyor.

OYUNCAK, TEMİZLİK VE GİYİM ÜRÜNLERİ İNCELEMENİN GÜNDEMİNDE

Denetim süreci yalnızca oyuncaklarla sınırlı değil. Çocuk giyim ürünleri ile bazı temizlik malzemeleri de incelemeye alındı. GÜBİS, tüketicilerin bilinçlenmesi amacıyla güvensiz ürünleri kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.