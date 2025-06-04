Bakanlık, Oyuncakta Zehirli Maddeler Buldu

GÜBİS YENİ İFŞA LİSTESİ YAYIMLADI

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla yeni bir ifşa listesi yayımladı. Yapılan denetimler sonucu özellikle çocuklar için üretilen ürünlerde ciddi risk oluşturan maddeler tespit edildi. Bu nedenle bazı ürünler için piyasadan toplatma kararı alındı.

ZEHİRLİ MADDE İÇEREN OYUNCAKLAR

GÜBİS verilerine göre en dikkat çeken ürün, “Baba” markasına ait yumuşak oyuncak (slime) oldu. Üründe gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde, “Toksik Ağır Metaller İçermektedir. (Arsenik, Bor, Kurşun)” ifadelerine rastlandı. Bu sebeple ürünün piyasadan çekilmesi kararlaştırıldı. Özellikle çocuk sağlığını tehdit eden kimyasalların belirlenmesi, hem veliler hem de tüketici gruplarında endişeleri artırdı.

DENETİMLER ÇOCUK GİYİMİ VE TEMİZLİK MALZEMELERİNİ KAPSIYOR

Denetimler sadece oyuncaklarla sınırlı kalmadı. Çocuk giyim ürünleri ve bazı temizlik malzemeleri de titiz bir incelemeye alındı. GÜBİS, tüketicilerin bilinçlenmesi amacıyla güvensiz ürünleri halkla paylaşmaya devam ediyor.