Bakanlık Oyuncakta Zehirli Maddelere Rastladı

TİCARET BAKANLIĞI YENİ İFŞA LİSTESİ YAYIMLADI

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla yeni bir ifşa listesi paylaştı. Yapılan denetimler sonucunda özellikle çocuklara yönelik ürünlerde ciddi risk taşıyan maddelere rastlanıldığı belirlendi. Bu kapsamda bazı ürünlerin piyasadan toplatma kararı alındı.

ÇOCUK OYUNCAKLARINDA ZEHİRLİ MADDELER BULUNDU

GÜBİS verilerine göre en dikkat çeken ürün, “Baba” markasına ait yumuşak oyuncak (slime) oldu. Üründe yapılan laboratuvar analizlerinde “Toksik Ağır Metaller İçermektedir. (Arsenik, Bor, Kurşun)” ifadelerine yer verildi. Bu nedenle ürünün piyasadan çekilmesi kararlaştırıldı. Özellikle çocuk sağlığını tehdit eden kimyasalların tespiti, veliler ve tüketici gruplarında endişe yarattı.

DENETİMLER GENİŞLETİLDİ

Denetimler sadece oyuncaklarla sınırlı kalmadı. Çocuk giyim ürünleri ve bazı temizlik malzemeleri de incelemeye alındı. GÜBİS, tüketicilerin bilinçlenmesi için güvensiz ürünleri kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.