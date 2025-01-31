Bakanlık, Özel Hastane Değişikliklerine Gidiyor

DENETİM SİSTEMİNDEKİ YENİLİKLER

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastane denetimlerinin farklı bir biçimde yapılacağını duyurdu. Özel hastaneler yönetmeliğinde gerçekleştirilen değişiklikle birlikte kadro ve yatak devrinin önüne geçileceğini ifade etti. Bu yeni sistemin, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

BEBEK ÖLÜMLERİNE DEĞİNDİ

Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Memişoğlu, “Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmeti veren ülkelerinden biri, ancak bebek ölümleri sonrası sanki Türkiye’de bebekler öldürülüyor gibi algı yaratıldı. Dünyada kendi hastasına bakamayan, bir yıl sonraya randevu veren ülkeler bile bunu kullandı. Hatta bilimsel dergilerde bile buna yer verdiler. Oysa bu yanlış bir algı. Asla bebeklerin ölümleri beklenmedi. Ortada bir çete vardı ve bu çete çökertildi. Bu istisnai bir durumdu” şeklinde konuşarak, yanlış algının etkilerini vurguladı.

ÖNLEMLERİSİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Bakan Memişoğlu, söz konusu çeteleşmenin ardından alınan sıkı önlemleri aktardı. “Daha önce de olduğu gibi bundan sonra her bebek ölümünü takip edeceğiz. Sistemde kusur varsa bu kusurları ortadan kaldırmak bizim görevimiz” dedi. Yeni hastane denetim sistemiyle birlikte ameliyathane ve yoğun bakım gibi kritik alanlar için özel bir denetleme rehberi oluşturulduğunu vurguladı. Ayrıca, müfettişlerin hastane işleyişini ve tedavi süreçlerini bütüncül bir şekilde ele alacaklarını ifade etti. Denetim ve Değerlendirme Komisyonları aracılığıyla yapılacak iyileştirmelerin olası yöntem hatalarını tespit edeceğini sözlerine ekledi.