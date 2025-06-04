Bakanlık Piyasadan Ürün Çekti: Zehirli Maddeler Tespit Edildi

TİCARET BAKANLIĞINDAN YENİ İFŞA LİSTESİ

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla güncel bir ifşa listesi yayımladı. Denetimler sırasında, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde ciddi risk taşıyan maddelere rastlandı. Bu bulgular doğrultusunda bazı ürünler için piyasadan toplatma kararı alındı.

OYUNCAKTA ZEHİRLİ MADDELER BELİRLENDİ

GÜBİS verilerine göre, en dikkat çeken ürün “Baba” markasına ait yumuşak oyuncak (slime) oldu. Üründe gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde şu ifadeler yer aldı: “Toksik Ağır Metaller İçermektedir. (Arsenik, Bor, Kurşun)” Bu sebepten dolayı ürünün piyasadan çekilmesi kararlaştırıldı. Özellikle çocuk sağlığını tehdit eden kimyasalların tespiti, veliler ve tüketici gruplarını alarma geçirdi.

DENETİM YALNIZCA OYUNCAKLARLA SINIRLI KALMADI

Denetimler yalnızca oyuncaklarla sınırlı kalmadı. Çocuk giyim ürünleri ve bazı temizlik malzemeleri de incelemeye alındı. GÜBİS, tüketicilerin bilinçlenmesi için güvensiz ürünleri kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.