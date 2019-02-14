Dışişleri, kanlı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İran’da gerçekleştirilen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde askerleri taşıyan bir otobüse yapılan saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek, “Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz. İran halkına ve hükümetine içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” denildi.

TRT