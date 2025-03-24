Bakanlık, Sahte Gıdalar Listesini Yayımladı

GIDA SAHTECİLERİNE YENİ LİSTE

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahteciliği ile ilgili güncel bir liste yayımladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır” denildi. Ayrıca, “17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır” ifadesi yer aldı.

ET VE SÜT ÜRÜNLERİNDEKİ SAHTECİLİKLER

Son yayımlanan listede, sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar arasında etlerdeki durum dikkat çekti. Özellikle Adana’da faaliyet gösteren “Servet Kasap-Fatma Kaya” isimli firmanın sattığı kırmızı etlerde tek tırnaklı eti tespit edildi. Bunun yanı sıra, yine Adana’da “Güneydoğu Süt ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.” adlı firmanın pastörize tereyağında natamisin bulunduğu bildirildi.

Listeye göre, siyah çayın içine gıda boyası ekleyenler ve sızma zeytinyağı adı altında tohum gıdası satanlar da mevcut. Ayrıca, yapılan incelemelerde sucuk içerisinde kanatlı et tespiti yapıldığı da açıklandı. Son liste dahilinde ürün bazında kıyaslama yapıldığında zeytinyağının, en fazla taklit ve tağşiş yapılan ürün olarak dikkat çektiği görüldü.