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Bakanlık’tan Komisyon’a Tepki Açıklaması

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AÇIKLAMADA YER ALAN DÜZENLEMELER

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Avrupa Komisyonu, 2024 yılı Genişleme Strateji Belgesi ile Türkiye dahil tüm aday ve potansiyel aday ülkeler için hazırlanan Ülke Raporlarını dün (30 Ekim) yayımlamıştır. 2024 yılı Türkiye Raporu’nda, AB’nin özellikle siyasi kriterler ve iç siyasi dinamikler konusundaki haksız değerlendirmelerini reddediyoruz.” ifadesine yer verildi.

AB RAPORLARINA TEPKİ

Bakanlık açıklamasında, 2024 yılı Türkiye Raporu’nda yer alan haksız değerlendirmelere karşı çıkıldığını vurguladı. Bu durum, Avrupa Birliği’nin Türkiye üzerindeki siyasi algı ve kararlarında önemli bir etki yaratabiliyor.

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