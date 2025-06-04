Bakanlık Ürünleri Toplatma Kararı Aldı

GÜBİS YENİ İFŞA LİSTESİ YAYIMLADI

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden güncel bir ifşa listesi yayımladı. Gerçekleştirilen denetimlerde çocuklara yönelik ürünlerde ciddi riskler taşıyan maddelere rastlandı. Bu doğrultuda bazı ürünlerin piyasadan toplama kararı alındı.

OYUNCAKLARDA ZEHRİLİ MADDELER TESPİT EDİLDİ

GÜBİS verilerine göre, en dikkat çekici ürün “Baba” markasına ait yumuşak oyuncak (slime) oldu. Yapılan laboratuvar analizlerinde şunlar tespit edildi: “Toksik Ağır Metaller İçermektedir. (Arsenik, Bor, Kurşun)”. Bu sebep ile ürünün piyasadan çekilmesine karar verildi. Çocuk sağlığını tehdit eden kimyasalların tespiti, velilerin ve tüketici gruplarının endişesini artırdı.

ÇOCUK GİYİMİ VE TEMİZLİK MALZEMELERİ DE İNCELEME ALTINDA

Denetimler yalnızca oyuncaklarla sınırlı kalmadı. Çocuk giyim ürünleri ve bazı temizlik malzemeleri de incelemeye alındı. GÜBİS, tüketicilerin bilinçlenmesi amacıyla güvensiz ürünleri kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.