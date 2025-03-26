Bakanlık ve TCMB Başkanından Yatırımcı Toplantısı

TOPLANTIYA KATILAN İSIMLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uluslararası yatırımcılarla düzenlediği video konferans buluşmasına Bakan Mehmet Şimşek’in yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı. Yabancı yatırımcıların yoğun ilgisini çeken toplantıda Karahan, 19 Mart Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından piyasalarda meydana gelen gelişmeleri değerlendirdi ve gelen soruları yanıtladı.

PİYASALARDAKİ ÇALKANTILAR İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Ekonomim’de yer alan habere göre, Fatih Karahan, piyasalarda oluşan dalgalanmayı dindirmek için gereken her şeyi yapacaklarını belirterek, bu çalkantının geçici olduğunu ve piyasa dostu adımlar attıklarını ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmaların ilk üç gününde piyasalardaki sarsıntıyı engellemek amacıyla Merkez Bankası’nın ne kadar döviz sattığına dair bilgileri yabancı yatırımcılarla paylaştı. Toplantıya katılan kaynaklardan edinilen bilgilere göre, operasyonun ilk gününde 19 Mart’ta Merkez Bankası 10 milyar dolar satış yaptı. 20 Mart’ta 3 milyar dolarlık bir satış gerçekleştirilirken, en fazla talep ise 22 Mart Cuma günü geldi ve Merkez Bankası bu günde 12 milyar dolar sattı. Fatih Karahan’ın verdiği bilgilere göre, Merkez Bankası toplamda üç günde 25 milyar dolar satış yaptı.

DOLARİZASYONUN SEYRİ VE DEZENFLASYON STRATEJİLERİ

Merkez Bankası Başkanı Karahan’a, dolarizasyonun devam edip etmeyeceği hakkında sorular yöneltildi. “Araştırmalarımıza göre yerlilerin kararları döviz piyasasındaki volatilite ve TL’nin getirisine göre değişmektedir. Yerli talebindeki ilk ivmelenme mevcut gelişmeler nedeniyle artmış ancak daha sonra getirisinin yükselmesiyle ve kur oynaklığının azalmasıyla döviz talebi azalmıştır” dediği aktarıldı. Türkiye’nin reel efektif kur bazlı dezenflasyon stratejisinin devam edip etmeyeceği sorusuna ise “TCMB’nin dezenflasyon stratejisi kura bağlı değildir. Burada arz ve talep yönlü faktörler önemli rol oynamaktadır. Talep koşulları iyileştikçe enflasyonda daha iyi sonuçlar göreceğiz. Döviz sepetinde yüzde 4 civarı bir aylık değer kaybı oluşmuştur. Yüzde 30-40 civarı bir geçişkenlik ile enflasyon üzerindeki etkiyi hesaplayabilirsiniz.” yanıtını verdi.

AĞIR İLGİ GÖSTERİLDİ

TCMB Başkanı Karahan, yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda, Merkez Bankası’nın toplantı bazında karar vermeye devam ettiğinin altını çizerken, ara toplantının bir gereken konu olduğunu vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, video konferansla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir saat süren toplantıya Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, diğer Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu’dan yaklaşık 4 bin beş yüz yatırımcı yoğun ilgi göstermiştir” ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmeler sonrasında dolar/TL kuru çarşamba günü 42 seviyesini test ederek yeni bir rekor kırdı. TCMB’nin müdahalesi ile birlikte kur, yeniden gerileyerek 38 civarında denge buldu. Bugün itibarıyla kurda yatay seyir devam ediyor.