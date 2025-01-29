Bakanlık Yeni Tağşiş Listesini Açıkladı

DENETİMLERİN SONUCU AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde tüketici sağlığını tehlikeye atan durumlardan dolayı yaptığı denetimler sonucunda yeni taklit-tağşiş listesini duyurdu. Yapılan kontroller neticesinde, sağlığa zararlı ürünlerin sayısı 189’a çıktı. Kesinleşen taklit ve tağşiş yapılan ürün sayısı ise 963 olarak belirlendi.

SAĞLIĞA ZARAR VEREN GIDA ÜRÜNLERİ

Açıklanan listede tereyağı, zeytinyağı, kaşar peynir ve aromalı içecekler gibi birçok temel gıda ürünü bulunmaktadır. Denetimler sırasında bazı pide iç harçlarında kanatlı eti ve sakatatların kullanıldığı da ortaya çıktı. Kaşar peynirde yapılan hileler de dikkat çekti. İncelemeler sonucu, bazı kaşar peynirlerin yağ oranının düşük olduğu ve standartları karşılamadığı saptandı. Ayrıca, bazı tereyağlarının içine bitkisel yağ eklenerek sahteciliğe gidildiği belirlendi. Zeytinyağları ise farklı yağ türleri ile karıştırılarak tağşiş edildi.

TESPİT EDİLEN MARKALAR

Denetimlerde taklit ve tağşiş tespit edilen markalar arasında şu isimler yer aldı: “Sütlüce tam yağlı kaşar peyniri, Paysüt taze peynir, Bideci Tugay pide iç harcı, Kılınç tam yağlı taze kaşar peyniri, Ufukbey tam yağlı kaşar peyniri, Yeşilay az yağlı beyaz peynir, Ufuk bey tam yağlı taze kaşar peyniri.” Bu durum, tüketicilerin dikkatli olması gerektiği hususunu bir kez daha gözler önüne seriyor.