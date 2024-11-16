Bakanlık Yenidoğan Bilim Kurulu Kurdu

YENİDOĞAN BAKIM HİZMETLERİ İÇİN KURUL OLUŞTURULDU

Sağlık Bakanlığı, yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin detaylı takibi amacıyla bir komisyon kuruyor. Bu kapsamda, alanında uzman 13 hekimden oluşan Yenidoğan Bilim Kurulu oluşturuluyor. Kurul, hastanelerdeki yoğun bakım hizmetlerini denetleyecek. Yenidoğan hasta bebeklerin bakım hizmetlerinin kontrol edilmesi planlanıyor.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ DENETLENECEK

TRT Haber’in aktardığı bilgilere göre; Türkiye’de yaklaşık 450 yenidoğan bakım ünitesi bulunuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan komisyon, hem özel hem de kamu hastanelerindeki yenidoğan yoğun bakım hizmetlerini denetleyecek. Komisyon, gerçekleştirdiği incelemeler sonrasında bir rapor hazırlayarak Sağlık Bakanlığına sunacak.

UYUMLU TEDAVİLER İÇİN YAPTIRIMLAR GELİYOR

Eğer sağlık kuruluşlarının uygun tedavi sunmadığı tespit edilirse, gerekli yaptırımlar uygulanacak. Bu adım, yenidoğanların bakım kalitesini artırmayı hedefliyor. Sağlık Bakanlığı, bu yeni düzenleme ile yenidoğan yoğun bakım hizmetlerini iyileştiriyor ve gerekli denetimleri sağlayarak sağlık hizmetlerinin standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.