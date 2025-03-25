Bakanlık Yetkilileri Şehit Ailesiyle İftarda Buluştu

ŞEHİT AİLESİYLE İFTAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş ile Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, şehit piyade sözleşmeli er Kemal Aslan’ın ailesiyle iftar programında bir araya geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı çerçevesinde yaptığı açıklamalarla Bakanlık bünyesindeki yöneticileri, Bakanlığın hizmetlerinden faydalanan vatandaşlar ve şehit ile gazi ailelerini ziyaret etmek için 81 ilde görevlendiriyor.

KUZEY IRAK’TA ŞEHİT OLMUŞTU

Elazığ’a görevlendirilen Halit Çağdaş, 2023 yılında Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerle çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli er Kemal Aslan’ın ailesini ziyaret ederek onlarla iftar yemeği paylaştı. Ziyaret sırasında Halit Çağdaş’a Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ve diğer personel eşlik etti.

Bu ziyaret, şehit ve gazi ailelerine yönelik destek ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi amaçlıyor.