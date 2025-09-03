Bakanlık, Zayıflama Çayı’nda İlaç Tespit Etti

GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ TAKLİT VE TAĞŞİŞLER ARAŞTIRILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ internet adresi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Bu web sitesinde ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ve ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ diye iki ana başlık altında, sağlığı tehdit eden firmalar, markalar ve ürünler hakkında bilgiler bulunuyor.

YENİ ÜRÜNLER LİSTEYE EKLENDİ

Son güncellemelerle birlikte toplam 28 yeni ürün listeye eklendi; bunların 6’sı sağlığa tehlike arz eden ürünler arasında yer alıyor. Bu kapsamda, baldan tereyağına, gazozdan kıymasına kadar geniş bir yelpazede ürünler bulunuyor. Öne çıkan durumlardan biri, zayıflama çaylarında ilaç etken maddelerinin tespit edilmesi oldu. Ayrıca, İzmir’in Torbalı ilçesinde et ürünleri satışı yapan bir firmanın dana sucuklarına sakatat eklediği belirlenirken, İstanbul’un Esenler ilçesinde bir firmanın siyah çaya gıda boyası karıştırdığı anlaşıldı.