Bakanlıktan 81 İlde Ziyaret Görevleri

AİLE YILI KAPSAMINDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı dolayısıyla bakanlık merkez teşkilatında çalışan yöneticileri, bakanlığın sunduğu hizmetlerden faydalanan vatandaşlar ile şehit ve gazi ailelerini ziyaret etmeleri için 81 ilde görevlendirdi. Diyarbakır’da, Destek Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı Erhan Özdemir ve beraberindeki heyet, 2017 yılında şehit düşen Uzman Onbaşı Bilal Dicle’nin ailesiyle iftar programında bir araya geldi.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

2025 Aile Yılı çerçevesinde, bakanlığın merkez teşkilatı çalışanları, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın yönlendirmeleri doğrultusunda 81 ilde görevlendirildi. Bu görevlendirme ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet modellerinden yararlanan vatandaşlar ve şehit-gazi ailelerinin evlerinde ziyaret edilmesi amaçlanıyor. Diyarbakır’a atanan Destek Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı Erhan Özdemir ve ekibi, 2017’de silahlı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Bilal Dicle’nin ailesini ziyaret etti ve iftar sofrasında buluştu.

DEVLETİN DESTEĞİ VURGULANDI

Ziyarette Erhan Özdemir’e, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Burhanettin İncedursun ve Şube Müdürü Şehmus Sırlı eşlik etti. Özdemir, şehit ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın selamlarını iletti. Özdemir, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu belirterek, “Şehit ailelerinin milletin gönlünde müstesna bir yerleri var” şeklinde konuştu.