Bakanlıktan 81 İle Acele Yazı Gönderildi

TURİZM İŞLETMELERİNE YAZILI UYARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine, turizm işletme belgesi olmayan ve kayıtdışı faaliyet gösteren oteller hakkında yazı gönderdi. Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın imzasını taşıyan yazıda, Turizmi Teşvik Kanunu’nun hükümlerine aykırı çalışan işletmelerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması istendi. Ayrıca, kültür ve turizm il müdürlükleri, ilçelerde kaymakamlıklar ve belediyelere de benzer bir yazı göndererek belirlenen konaklama tesislerinin mühürleme kararını iletti. Bu bağlamda, Antalya Kaleiçi’nde çok sayıda yetki belgesiz işletmenin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

ALTIMIŞ GÜNDE BELGE ALMA ZORUNLULUĞU

Gönderilen yazıda; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 5. maddesine göre, yetkili idareden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıktan sonraki altı ay içinde bakanlıktan Turizm İşletme Belgesi almalarının gerekli olduğu belirtildi. Yasal süre içerisinde belgeyi alamayan konaklama işletmeleri faaliyette bulunamayacak. Halen, 2634 sayılı kanunun ilgili hükümlerine aykırı hareket eden, yasal süresi içerisinde Turizm İşletme Belgesi almadan veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan ya da bu ruhsatı iptal edilmiş olmalarına rağmen kayıtdışı turizm faaliyeti gösteren işletmelerin bulunduğu kaydedilerek, bunların listesi de iletildi. Yazının içeriği uyarınca, yasal süre içinde belgelendirilmeyen ve kayıtdışı faaliyette bulunan konaklama işletmelerinin faaliyetlerinin sonlandırılması ile bakanlığa bildirilmesi istendi.

KALEİÇİ’NDE 50 OTEL MÜHÜRLENDİ

Antalya’nın en fazla küçük ve orta ölçekli konaklama tesisine sahip bölgelerinden biri olan Muratpaşa ilçesinde, 50 otelin mühürlenmesi kararı Muratpaşa Belediyesi’ne bildirildi. Belediye, listede belirtilen otellere 29 Ocak Çarşamba günü tebligatlar yaparak mühürleme işlemlerine başladı. Mühürleme işlemleriyle ilgili açıklamada bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Turizm tesislerimizin güvenliği, insanların can güvenliği ve ülkemizin iktisadi güvenliği açısından çok önemli. Bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak her binamızda yangın denetimlerini nasıl yoğunlaştırabiliriz konusunda koordinasyon sağlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetim sonuçları doğrultusunda, 50 turistik işletmeyle ilgili kapatma kararımızı ilettik. Belediye meclisinden gerekli kararları en geç mart ayı meclisinde alıp uygulamaya geçireceğiz. Olumsuz olayları, kaybettiğimiz canları ve yaşanan sıkıntıları dikkate alarak, tüm kurumlarla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Bolu’da yaşanan facianın bir daha tekrarlanmamasını diliyorum.” şeklinde konuştu.