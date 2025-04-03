Bakanlıktan CHP İddialarına Yanıt Geldi

ÖZGÜR ÖZEL’İN İDDİALARINA CEVAP

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bakan Mehmet Şimşek’e yönelik iddialarına resmi bir yanıt verdi. Yapılan açıklamada, bakanlık yönetim mercilerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporları önceden bilmesi ve sürece herhangi bir müdahelede bulunmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

İDDİALARIN GEÇERSİZLİĞİ

Açıklamada, Özgür Özel’in Bakan Şimşek’e yönelik ağır ve mesnetsiz iddialarını sürdürdüğünün anlaşıldığı belirtildi ve MASAK tarafından hazırlanan raporların bakanlık yönetim mercileri tarafından önceden bilinmediği vurgulandı. Ayrıca, bu konunun MASAK tarafından daha önce kamuoyuna yapılan duyuruda da açıkça ifade edildiği vurgulandı.

RİSKLİ İTHAMLARIN REDDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Hazırlanan raporlar, MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte, bu süreci bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir” denildi. Bu bağlamda, Bakan Mehmet Şimşek’e yönelik yapılan ithamlar ve kullanılan ifadelerin devlet adabı ve siyaset ahlakıyla bağdaşmadığı ifade edildi.