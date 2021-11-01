Bakanlıktan F-35 savaş uçakları için açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nden satın alınacak F-35 savaş uçakları hakkında açıklama yaptı.

Görüşmelerde, Türkiye’nin F-35 programına dönülmesine yönelik konuların da ele alınıp alınmayacağına yönelik soruya karşılık kaynaklar, “Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi, eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek.” dedi.

“(S-400)Duruşumuzda bir değişiklik yok”

MSB kaynakları, Rusya’dan alınan hava savunma sistemi S-400’lerle ilgili konuştu:

“Duruşumuzda bir değişiklik yok. Nerede ihtiyaç olursa orada konuşlandırılır.”

Suriye’nin kuzeyindeki terör saldırıları

Son dönemde Suriye sınırına yönelik takviye görüntülerin yer aldığı belirtilerek, olası bir harekata ilişkin soruya kaynaklar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi, halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır. Dönem dönem bu bölgelerde teröristlerin saldırı ve sızma girişimleri oluyor. Buna karşı da her türlü tedbir şu anda alınıyor. Bu kapsamda da TSK, nerede ihtiyaç varsa oraya birlik kaydırmak suretiyle gerekli tedbirleri alıyor.” yanıtını verdi.

“Kamışlı’ya Rus uçaklarının konuşlandırıldığına” yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine de kaynaklar, “Sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Bu görüntüler sadece o gün için gerçekleştirilen bir faaliyete yönelik. Bir uçağın iniş yapıp daha sonra ayrılmasına ilişkin. Herhangi bir konuşlanma söz konusu değil.” dedi.

SAMP-T tedarikine ilişkin soru üzerine de kaynaklar, yerli sistemlerin geliştirilmesinin yanında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.

Bakanlık kaynakları, Irak ve Suriye’ye asker göndermeyi içeren tezkerenin TBMM’de kabul edildiği belirtilerek, bunun süresine ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

“İcra ettiğimiz harekatlarla ülkemize yönelik Irak ve Suriye’den kaynaklanan tehditler azalmış olmakla birlikte hala devam ediyor. Buradaki mücadele bir süreklilik gerektiriyor. Bu sürekliliğin, devamlılığın sağlanması için süre iki yıl olarak belirlendi. Aynı zamanda mücadeledeki kararlılığımızın dosta, düşmana gösterilmesi için bu şekilde çıkarıldı. Ayrıca tezkeredeki ifadelerden hareketle yabancı silahlı kuvvetlerinin ülkemizde bulunması konusu da tartışıldı. Bu ifade 2014 yılından beri çıkarılan bütün tezkerelerde aynı ifadelerle yer aldı. Bu tezkerede bu konuyla ilgili yeni bir ifade yok. 2014’te BMGK’nın 2170 sayılı DEAŞ ve diğer terörist oluşumlarla mücadele konusunda bir kararı var. Bu kapsamda DEAŞ ile mücadeleye yönelik uluslararası koalisyon kuruldu. Bakanlar Kurulumuzun o dönemde aldığı bir karar da var. Bu karara istinaden çıkarılmış bir tezkere ve 2014 yılından itibaren çıkarılan bütün tezkerelerde aynı ifadeler yer alıyor. Bunun arkasında başka bir şey aramaya gerek yok.”

279 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi’nde basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara, bu yıl 98’inci yılını kutladıkları Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gazileri andı.