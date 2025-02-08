Bakanlıktan Grand Kartal Kaçak İddialarına Yalanlama

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kamuoyuna yansıyan “Grand Kartal Otel kaçak” iddialarının doğruluk taşımadığını açıkladı. Bakanlık, otelin Bolu İl Özel İdaresi tarafından verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olduğunu belirtiyor. Bu açıklama, otelin Bolu Kartakaya’da yaşanan faciayla ilgili sosyal medya hesaplarından yapıldı.

BELGELER SAVCILIĞA TESLİM EDİLDİ

Açıklamada, “Grand Kartal Otel kaçak” iddialarının asılsız olduğu ifade edildi. Bakanlık, şu bilgileri paylaştı: “Grand Kartal Otel’in, yangının meydana geldiği tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata dayanan turizm işletme belgesi bulunmaktadır. Söz konusu otele dair belgeler, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmiştir.”