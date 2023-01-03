Adalet Bakanı açıkladı! Resen de başlatılabilecek

Bakanlıktan hasta, sakat ve yaşlı hükümlüler için genelge yayınlandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sakatlık, hastalık ve kocama gibi cezaların hafifletilmesi veya kaldırılmasına dair işlemlerin resen de başlatılabileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla “Sürekli Hastalık, Sakatlık ve Kocama Sebebiyle Kişilerin Cezalarının Hafifletilmesi veya Kaldırılması Hakkında İşlemler”başlıklı genelge yayımlandı.

Genelge, Cumhurbaşkanının Anayasa’nın 104. Maddesi kapsamındaki cezaların hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler hükümlülerin talebi olmadan resen de başlatılabilecek.

Genelgeye göre Adli Tıp Kurumu sadece sürekli hastalık,sakatlık ve kocama halinin bulunup bulunmadığını tespit etmekle yetinecek.