Bakanlıktan İddialara Yanıt Geldi!

AÇIKLAMALARDAN YANIT

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yayın organında yayımlanan “MİT’in peşinde olduğu 5 kayıp video: Devletin en üst kademelerine uzanan kirli ilişkiler ağı…” başlıklı haber üzerine, Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yanıt geldi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, konu hakkında şu ifadeler geçirildi; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yayın organında yer alan bir haberde, Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır.”

KARALAMA KAMPANYASI VURGUSU

Açıklamada, iddiaların herhangi bir somut delile dayanmaması nedeniyle yasal yollara başvurulacağı bildirildi. Devlet kurumlarına güvenilirlik ve kişilerin itibarı üzerinde olumsuz bir etki yaratmayı hedefleyen bu yalanların, belirli bazı çevreler tarafından kamuoyu önünde tekrar edilmesinin “son derece sorumsuz bir tavır” olduğu ifade edildi.

SORUMSUZ TAVIRLARA DİKKAT

Açıklamada, “Akıl ve mantık dışı kurguları yinelemek suretiyle yürütülen bu sistematik iftira ve karalama kampanyasına itibar edilmemelidir” denilerek, bu tür iddiaların ciddiyetle karşılanmaması gerektiği hatırlatıldı.