Bakanlıktan Kocaeli’deki Bebeğin Ölümü Açıklaması

İDDİA VE ÖLÜM NEDENİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki bir yurtta yaşayan 21 aylık Efsun Aktaş’ın boğularak yaşamını yitirdiği yönünde iddialar ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu üzücü olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma sürecinin başladığını, detaylı inceleme için müfettişlerin görevlendirildiğini açıkladı.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Bakanlık yaptığı açıklamada, Kocaeli İzmit’te bulunan Çocuk Evleri Sitesi’nde çalışan personelin, uyuyan çocuğun nefes almadığını fark ettiğini belirtti. Kurum personeli hemen ilk müdahaleyi gerçekleştirerek, çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak, hastaneye getirilen Efsun Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Olayla ilgili süregelen soruşturmaların devam edeceği ve çocuğun kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği belirtildi. İnceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacak.