Bakanlıktan Numune Kapları Açıklaması Yapıldı

SAĞLIK BAKANLIĞI’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi’nde endoskopi ve patoloji ünitelerindeki bazı numune kaplarına dair bir açıklama yaptı. Bakanlık, yapılan incelemelerde “Patolojik açıdan tanı konulmaya engel olmadığının anlaşıldığı, mevcut bulgularla hiçbir hastamızda yeniden numune alınmasını gerektirecek bir tanı yetersizliğinin söz konusu olmadığı; neticede hastanemize başvuran hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamadığı anlaşılmıştır” ifadesini kullandı.

ŞÜPHELİ NUMUNE KAPLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kayseri Şehir Hastanesi endoskopi ve patoloji ünitelerinde şüphe duyulan bazı numune kaplarıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada, “3 patoloji uzman hekimi tarafından şüpheli numune kaplarıyla ilgili yapılan inceleme ve rapor neticesinde; toplam 203 hasta ve bu hastalara ait 398 formaldehitli numune kabı kaydının olduğu, 398 formaldehitli numune kabının tamamına ilişkin patolojik incelemelerin tamamlandığı” bilgisi aktarıldı.

PATolojik İNCELEME SONUÇLARI

Ayrıca, yapılan incelemelerde yalnızca 15 hastaya ait numunelerde tespit artefaktı bulunduğu, bu bulunan 15 tespit artefaktının patolojik açıdan tanı konulmaya engel olmadığının anlaşıldığı vurgulandı. Mevcut bulgularla ilgili olarak herhangi bir tanı yetersizliğinin yaşanmadığı vurgulandı ve sonuç olarak hastaneye başvuran vatandaşların mağduriyet yaşamadığı açıklandı.