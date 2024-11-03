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Ekonomi

Bakanlıktan ‘Özel Kampanya’ Uyarısı! Dikkat Edin

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TÜKETİCİLERİN UYARILMASI

Ticaret Bakanlığı, kasım ayındaki artan özel indirimler ve kampanyalar hakkında tüketicileri uyarıyor. Bakanlığın yaptığı açıklamada, tüketicilerin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirlemesi gerektiği vurgulanıyor.

KONTROL VE GÜVENLİK ÖNEMLİ

Açıklamada ayrıca, “Satıcı hakkında ön inceleme yapılması, indirim tutarına veya oranlarına dikkat edilmesi, internet sitesinin adres çubuğunun kontrol edilmesi, alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası ve 3D security (güvenlik) veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına dikkat edilmesi çok önemli” ifadeleri kullanıldı. Bu hususlara dikkat edilmesinin tüketiciler için gerekli bir konu olduğu ifade ediliyor.

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