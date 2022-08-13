Bakanlıktan tahıl sevkiyatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük çabalarıyla gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı hakkında açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında; “Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli geminin Çernomorsk’tan İskenderun’a, 3 bin ton ayçiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli geminin de Çernomorsk’tan Tekirdağ’a gitmek üzere hareket ettiğini” duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Ayrıca tahıl almak üzere bugün bir gemi de Ukrayna’ya hareket edecek” denildi.