Bakanlıktan Turabi’nin Şarkısına Erişim Engeli Talebi

AİLE BAKANLIĞI’NDAN ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi’nin tartışma yaratan şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle kamu düzenini tehlikeye attığını belirterek erişim engeli istedi. Edinilen bilgilere göre, yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran’ın kamuoyunda büyük tepki çeken şarkı videosu Bakanlık tarafından incelendi.

KAMU DÜZENİNE ZARAR VERİYOR

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla ziyaret edilen internet sitelerinde yayımlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını olumsuz yönde etkileyebileceğini ve kadınları küçük düşüren cinsiyetçi ifadelerin çocuklar ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebileceğini kaydetti. Bu gerekçeler doğrultusunda, şarkı videosunun yayından kaldırılması için erişim engeli talep etmekte.