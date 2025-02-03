More
Gündem

Bakanlıktan Turabi’nin Şarkısına Erişim Engeli Talebi

bakanliktan-turabi-nin-sarkisina-erisim-engeli-talebi

AİLE BAKANLIĞI’NDAN ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi’nin tartışma yaratan şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle kamu düzenini tehlikeye attığını belirterek erişim engeli istedi. Edinilen bilgilere göre, yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran’ın kamuoyunda büyük tepki çeken şarkı videosu Bakanlık tarafından incelendi.

KAMU DÜZENİNE ZARAR VERİYOR

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla ziyaret edilen internet sitelerinde yayımlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını olumsuz yönde etkileyebileceğini ve kadınları küçük düşüren cinsiyetçi ifadelerin çocuklar ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebileceğini kaydetti. Bu gerekçeler doğrultusunda, şarkı videosunun yayından kaldırılması için erişim engeli talep etmekte.

ÖNEMLİ

Gündem

Paraşütçü Aydınlatma Direğine Takıldı

İskenderun'da paraşütle uçuş yapan bir sporcu, aydınlatma direğine takılarak mahsur kaldı. Olay, yerel halk arasında endişeye yol açtı.
Gündem

Mansur Yavaş’tan Erken Adaylık Yorumu

Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı adayını seçimle belirleyecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu yaklaşımın erken olduğunu vurgulayarak, belirsiz seçim tarihine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.