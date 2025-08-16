Bakanlıktan Yeni SMS Uygulaması: 15 Milyon Vatandaşa

KANSER, HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK KABUL EDİLİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; kanser, hem dünyada hem de Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülüyor. “Erken teşhis edilen kanser türlerinde tedavi başarısı artıyor, hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesi yükseliyor.” Bu noktada, daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması ve tarama faaliyetlerine katılımın artırılması amacıyla kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme uygulaması devreye alındı.

ÜCRETSİZ KANSER TARAMA HİZMETLERİ

Ulusal Kanser Tarama Programı çerçevesinde, 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi ile meme kanseri taraması yapılıyor. Ayrıca, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlar için beş yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri taraması ve 50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması gerçekleştiriliyor. Tüm bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve mobil tarama araçlarında tamamen ücretsiz yapılıyor.

15 MİLYON KİŞİYE KISACA MESAJ GÖNDERİLECEK

Sağlık Bakanlığı, bu yeni uygulama çerçevesinde, meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5,5 milyon kişiye; serviks (rahim ağzı) kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon kişiye ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj gönderecek. “Kısa mesajlar, 1 ay boyunca kademeli olarak gönderilecek ve hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri yer alacak.” SMS için belirlenen yaklaşık 15 milyon kişi, kanser taramaları için tanımlanan yaş aralığındaki kişilerden oluşuyor. Bu grupta daha önce kanser taramalarına katılanlar da yer alıyor.