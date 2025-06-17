Bakıcı 2 Yıl 7 Ay Hapis Yattı

BAKICININ ŞİDDETİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde, 1,5 yaşındaki bebeğe şiddet uygulayan kadın bakıcı, eve yerleştirilen güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ve ailenin şikayeti sonucu tutuklandı. Yapılan yargılama sonucunda bakıcı, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde 60 gün tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak, tahliyesine karar verildi.

AİLE, GÜVENLİK KAMERASI YERLEŞTİRDİ

Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Mahallesi’nde yaşayan O.Ö.K. ve M.K. çifti, bir buçuk yaşındaki kızları R.K. için bakıcı arayışına geçti. Dört ay önce verdikleri ilan üzerine işe başlayan bakıcı H.K., bebeğe bakmaya başladı. Aile kısa süre içinde kızlarının davranışlarında değişiklikler fark etti. Geceleri ağlama krizleri yaşayan bebeğin vücudunda morartılar görünmesi üzerine ailenin güvenlik kamerası yerleştirmeye karar vermesi gerekti.

BAKICININ ŞİDDETİ GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Güvenlik kamerasının yerleştirildiği ilk gün, bakıcının bebeğe şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, H.K.’nın 1,5 yaşındaki bebeğe karşı sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı anlar tespit edildi. Aile, bu görüntüleri izledikten sonra emniyete giderek bakıcıdan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından H.K., polis tarafından gözaltına alındı.

HUKUKİ SÜREÇ VE CEZA

Bakıcı H.K., emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. H.K., adliyede hakim karşısına çıktığında pişman olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu. Ancak Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesi, H.K. hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezasına hükmetti. Cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak, tahliyesine karar verildi.