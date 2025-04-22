Bakıcı Tutuklandı, Çocuk Şiddete Uğradı

BAKICI TUTUKLANDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 yaşındaki bebeği darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan bakıcı, tutuklandı. Adnan Menderes Mahallesi’nde yaşayan O.Ö.K. ve M.K. çifti, 2 yaşındaki kızları R.K.’nin bakımı için yaklaşık 2 ay önce H.K. (63) ile anlaşma sağladı. Ancak bir süre sonra R.K.’de saldırgan davranışlar, gece ağlamaları ve vücudunda morluklar gözlemlendi. Aile, durumdan şüphelenerek evlerine güvenlik kamerası yerleştirdi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen çift, bakıcı kadının bebeklerine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını tespit etti. Bunun üzerine ailenin yaptığı şikayet sonucu H.K. geçen gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen bakıcı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ailenin avukatı Necva Fatihoğlu, yaptığı açıklamada ailenin ve çocuğunun psikolojisinin olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. Fatihoğlu, “Dava sürecini sonuna kadar takipçisi olacağız. Şüphelinin en üst sınırdan ceza almasını istiyoruz” dedi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bakıcının bebeğe fiziksel şiddet uyguladığı görüldü.