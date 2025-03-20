Bakım Sonrası Rehberlik Erzurum’da Hayata Geçirildi

AİLE YILI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN PROJELER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü “Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Hizmetleri” projesi, Aile Yılı kapsamında pilot iller arasında bulunan Erzurum’da uygulanmaya devam ediyor. İl Müdürü Hasan Aykut, bu kapsamda kamu kurumlarındaki gençleri ziyaret ederek, onların mesleki gelişimlerine yönelik destek sağlıyor. Ziyaretler, Bakanlığın koruma ve bakım altındaki çocukların hayata hazırlanması amacıyla başlattığı pilot uygulamanın bir parçası olarak gerçekleşiyor.

Ziyaretler sırasında, Hasan Aykut gençlerle birebir görüşerek onların ihtiyaç ve taleplerine kulak veriyor. Aykut, Bakanlık olarak her zaman gençlerin yanlarında olduklarını vurguluyor. Bu ziyaretler çerçevesinde Orman Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ulaştırma 12. Bölge Müdürlüğü’nde çalışanlar ile görüşmeler gerçekleştiriliyor. Erzurum’da bulunan 43 gencin yararlandığı program sayesinde, gençlerin çalışma şartları, mesleki gelişimleri ve kariyer hedefleri değerlendiriliyor.

Ziyaret sırasında gençlerin kariyer hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için meslek danışmanlığı ve kariyer gelişim programlarına daha fazla önem verilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, bakım sonrası rehberlik hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına kamu kurumlarıyla iş birliği artırılacak. Aykut, sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi için tüm paydaşlarla birlikte hareket edeceklerini belirtiyor. “Gençlerimizin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” şeklinde bir mesaj veriyor.

PROJENİN GELECEĞİ

Pilot uygulama dönemi, 30 Aralık 2024 ile 28 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan değerlendirme ve raporlama süreçlerini içeriyor. Erzurum’un da aralarında bulunduğu 14 ilde gerçekleştirilen bu programın, ilerleyen dönemde ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.