Bakır Üzerine Uğraşan Sarıkaya Devam Ediyor

BAYBURT’TA YÜZYILDA BİR MESLEK

Bayburt’ta metal işleme alanında 69 yaşındaki Hanefi Sarıkaya, 11 yaşında çırak olarak başladığı bakırcılık mesleğini tam 58 yıldır sürdürüyor. Yarım asırdan fazla süredir bakır parlatma ile geçimini sağlayarak, dört çocuğunu da büyüten Sarıkaya, “Ömrüm yettikçe bu mesleği yaşatmaya devam edeceğim” şeklinde konuşuyor. Zühtü Kurt ustasından öğrenerek mesleğe adım atan Sarıkaya, “1967 yılında çırak olarak başladım ve o zamandan beri bu sanatı icra ediyorum. Rahmetli Zühtü Kurt ustamdı, ondan öğrendiklerimizi yaşatarak buralara getirdik” diyor.

BAKIR SANDIGINDA İKİ USTA KALDI

Bakırcı ustası olarak Bayburt’taki iki kişiden biri olduğunu belirten Sarıkaya, “Eski ustalarımızdan birçok arkadaşımız vefat etti. Şu an bu işi yapan sadece ben ve Mehmet Öztürk kaldık. İkimiz de mesleği yaşatmaya çalışıyoruz” açıklamasını yapıyor. Sarıkaya, “Bizden sonra bu işi yapacak kimse yok, ömrüm yettikçe bu mesleği devam ettireceğim” sözleriyle endişesini dile getiriyor.

BAKIRCILIĞA İLGİ ARTIYOR

Mesleğe olan ilginin azaldığını ifade eden Sarıkaya, arkadaşı Mehmet ve kendisinden sonra bu işin sürdürülemeyeceğine dikkat çekiyor. “Bakır, kalay işinde bir ara çok ciddi düşüşler yaşandı ama son 3 yılda ilgi tekrar arttı. Özellikle il dışındaki ve yurtdışındaki gurbetçiler, anne-babalarının hatıralarını yaşatmak için bakır eşyalarını getirip kalaylattırmak istiyor. Son 3-4 yıldır özellikle yaz aylarının başında işlerimizde yoğunluk yaşanıyor” diyor. Bunun yanı sıra, çırak yetiştirememe sorununu da vurgulayan Sarıkaya, “Kimse çalışmak istemiyor, hevesi yok. Mesela benim oğlum da bu işe heves etmiyor. Ama ömrüm yettikçe ben bu mesleği sürdürmeye devam edeceğim” şeklinde konuşuyor.