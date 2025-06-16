Bakırcı, Mali Durumları Değerlendirdi

FETHİYESPOR GENEL KURULU VE MALİ DURUMU

Fethiye’nin TFF 2’nci Lig’deki temsilcisi Fethiyespor’un genel kurul toplantısı, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Kapalı Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Kulüp başkanı Esat Bakırcı, güven tazeleyerek tekrar başkan oldu. Ancak, mevcut şartlarda camiaya şampiyonluk sözü veremedi.

MEVCUT BORÇLAR VE GELECEK Hedefleri

Genel kurulda, kulübün mevcut mali durumu ile ilgili bilgi veren Bakırcı, “Bir süre önce kulübümüzün sigorta ve vergi borçları nedeniyle geçmiş yöneticilere ihtarnameler gönderildi. Bu borçların tamamını ödedik. Şu anda şahsıma ait banka hesaplarında vergi dairesi tarafından haciz bulunuyor. Bu yükün tamamı benim üzerimde, ödemeleri ben ve kulüp birlikte gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Transfer konusunda da görüşmeler yaptıklarını belirten Bakırcı, “Transfer yapmak istiyoruz. Görüştüğümüz dört beş tane futbolcu var. Ama ağzını açan 10 milyon TL’den aşağı açmıyor. Bu iş nereye gidecek, nasıl olacak bilmiyorum. Geçen sene Sarıyer’in ve Kastamonu’nun, Van’ın, Batman’ın harcadıkları para 250 milyon TL. Bizim bütçemiz 40 milyon TL’ydi” şeklinde konuştu.

BELEDİYE DESTEKLERİ VE YENİ TESİSLER

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a, Uğur Mumcu Parkı’nın kulübe tahsisi ile Göcek’teki iki otopark konusundaki destekleri için teşekkür eden Bakırcı, yeni tesis için çalışmalarının sürdüğünü ve statta yeni tribün inşaatı için onay beklendiğini de vurguladı.