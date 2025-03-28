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Bakırhan: CHP’nin Eylemci Kitlesi Değiliz

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BİZ CHPSB PARKI KULLANMIYORUZ

Bakırhan, sokak eylemlerine katılmadıklarını vurgulayarak, “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz. Biz toplumsal barışı örgütlemeye çalışıyoruz” dedi. İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili eleştirilerini de dile getirerek, bu sürecin partiler üstü bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini ifade etti.

KENT UZLAŞISI VE TOPLUMSAL BARIŞA VURGU

Bakırhan, kent uzlaşısı kavramının daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi ve “Bizim bunları aşan ciddi bir yoğunluğumuz var. Biz barışı toplumsallaştırmaya çalışıyoruz. İmamoğlu ile mücadeleyi bizim üzerimizden yürütmesinler. Biz İmamoğlu’nu desteklemedik, kent uzlaşısı başka bir şeydir” ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ’NİN HEDEFİ

Bakırhan, sürecin yalnızca bir belediye başkanının tutuklanmasıyla sınırlı kalmadığını ve DEM Parti’nin toplumsal barışa odaklandığını vurguladı. Partinin, bu tür olayların çok ötesinde bir perspektifle hareket ettiğini belirtti.

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